Давыдько: декрет №1 писался совместно с народом

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №1, предусматривающий меры по содействию занятости населения, писался совместно с народом. Этот факт отметил председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько в передаче "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Геннадий Давыдько охарактеризовал принятый декрет как продуманный и безусловно полезный документ. "Он уникален еще и тем, что реально совместно с народом писался", - сказал председатель Белтелерадиокомпании.
Он считает важным подробно и тщательно объяснять людям содержание норм декрета. "Потому что профессиональные бездельники, как правило, очень болтливые люди. И они будут всячески оправдывать свое", - отметил Геннадий Давыдько.
В свою очередь главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович назвал документ весьма незаурядным и очень современным. "Он направлен в будущее. Этот документ - он о свободе человека", - считает Павел Якубович.
По словам главного редактора газеты, нет насильного принуждения человека к работе, однако на государственном уровне создаются условия для стимулирования трудовой занятости и предоставляются соответствующие возможности. Кроме того, эффективное выполнение декрета потребует действительно превращения Беларуси в IT-страну, добавил он.
"Чувствуется, что над ним поработали очень серьезно и учли очень многие нюансы, которые адаптируют его к жизни и много дают населению", - сказал главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня".
"Каждый должен думать о себе в том смысле, как лучше строить свою судьбу, а государство должно создать условия для всех желающих свою судьбу устроить хорошо, богато, перспективно и так далее. Декрет - серьезный теоретический вклад. Но он с практическими последствиями для реализации двух очень простых вещей, о которых я сказал", - резюмировал Павел Якубович.-0-
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