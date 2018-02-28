Давыдько: доверие людей - капитал "Белой Руси"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самым важным для "Белой Руси" должно быть доверие людей. Такое мнение высказал сегодня председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько на заседании президиума Республиканского совета организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Давыдько уверен, что самым большим достижением для любого общественного объединения, в том числе и для "Белой Руси", является доверие людей. "Это наш капитал", - подчеркнул он. Председатель общественного объединения обратил внимание, что "Белая Русь" - сильная, авторитетная организация, которая пользуется уважением. "Но не хватает участия в повседневной жизни простого человека", - считает он.

На данный момент хорошо себя зарекомендовали общественные приемные "Белой Руси". Тем не менее, объединение поставило перед собой задачу усилить работу в этом направлении, что нашло отражение в плане работы на ближайшие два года. Так, совместно с Институтом социологии НАН Беларуси общественное объединение намерено проводить социсследования на уровне конкретных регионов, чтобы подробно изучить существующие там проблемы и определить пути их решения.-0-