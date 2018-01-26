Давыдько: избиратели часто недооценивают уровень депутатов местных Советов

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избиратели часто недооценивают уровень депутатов местных советов. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько в передаче "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На мой взгляд, люди на местах - избиратели - часто недооценивают уровень депутата местного Совета. Когда они выбирают в парламент, в Палату представителей, они говорят: вот тут дорога плохая, здесь освещения нет, - давай. Часто не представляя, что депутат Палаты представителей занимается политическими вопросами, формированием законодательства, законотворческой деятельностью", - отметил он.

По словам Геннадия Давыдько, именно депутаты местных Советов наделены полномочиями и должны ежедневно решать подобные насущные вопросы.

Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов также отметил большую роль местных Советов депутатов для жителей в регионах.-0-