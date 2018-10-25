Давыдько: необходимо повысить роль общественных организаций в выполнении госпрограмм

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо повысить роль общественных организаций в выполнении государственных программ, отметил председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько во время пленарного заседания международной научной конференции "Беларусь в условиях глобализации и интеграции", сообщает БЕЛТА.

"Именно сейчас пришло время повысить роль общественных организаций в выполнении государственных программ социальной, культурной, образовательной, медицинской, спортивной, экологической и других направленностей, а также делегировать третьему сектору часть функций, которыми перегружен государственный аппарат. "Белая Русь" ставит перед собой задачу выступить оригинальной дискуссионной площадкой для всех общественных объединений конструктивной направленности, платформой, на базе которой будет доводиться стратегия развития нашего гражданского общества", - сказал Геннадий Давыдько.

Он подчеркнул, что "Белая Русь" обязана сигнализировать о любых проблемах и оперативно реагировать на них. "Для этого у нас есть разветвленная структура, представленная во всех регионах страны, в организациях и на предприятиях различной формы собственности. Да, имеются общественные приемные, в которых работают подготовленные люди, налицо также доверие населения, но не будем лукавить, проблемы остаются, и их немало", - добавил председатель объединения.

Научная конференция "Беларусь в условиях глобализации и интеграции" - это совместный проект "Белой Руси", Белорусского национального технического университета, а также Белорусской ассоциации политических наук. Организаторы полагают, что знания, полученные в результате работы на конференции, будут полезны не только ученым, руководящим кадрам, чиновникам, но и самому широкому кругу специалистов во всех сферах общества, особенно в идеологии.-0-