Давыдько: трагедия в Кемерово - урок, оплаченный жизнями ни в чем не повинных людей

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия в Кемерово - это урок, оплаченный жизнями ни в чем не повинных людей. Такое мнение высказал председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько, который вместе с активистами общественного объединения посетил сегодня посольство России в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Активисты "Белой Руси" в знак скорби и солидарности с братским народом России, где сегодня объявлен общенациональный траур, возложили цветы к посольству и оставили записи в Книге соболезнований. "Такие примеры дают понять, как нужно любить друг друга и как надо относиться к своему делу, - сказал Геннадий Давыдько. - Этот урок очень важен. Он оплачен жизнями ни в чем не повинных людей. И мы не должны спокойно смотреть на расслабленность тех, кто выполняют очень важные функции, от работы которых зависит безопасность. И даже то, что виновные будут найдены, жизни это уже не вернет".

Как сообщалось, Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспустила госфлаги и отменила развлекательные программы в телеэфире. В эфире республиканских и региональных СМИ отменили трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах. В посольстве России в Беларуси открыта Книга соболезнований. Оставить в ней запись можно до 18.00.-0-

Фото РОО "Белая Русь"