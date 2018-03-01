Даже однократное употребление спайсов приводит к зависимости - Минздрав

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие наркотической зависимости происходит уже после первого употребления спайсов. Такая информация размещена на сайте Минздрава по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 1 марта, сообщает БЕЛТА.
При одно- или двукратном употреблении спайсов развивается психологическая зависимость, при их приеме в течение двух месяцев и более возникает физическая зависимость. В 2017 году в организации здравоохранения республики за оказанием медицинской помощи после курения спайсов обратились 1,1 тыс. человек.
Всего под наблюдением врачей психиатров-наркологов в Беларуси находится более 15 тыс. пациентов, которые употребляют наркотические средства.
Среди наблюдаемых врачами пациентов доминируют лица со средним образованием (81,3%), неполное среднее образование имеют 18,8%, высшее - 3,8%. Заняты работой 66,8% пациентов, 55,7% не состоят в браке, 41,8% - живут с родителями.
Наркомания приводит к физической, нравственной и социальной деградации личности и толкает на преступления. Из числа наблюдаемого контингента 52,1% имеют судимость, причем в 26,6% случаях она не связана с наркотиками.
1 марта как Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году, тем самым определив всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели - мирового сообщества, свободного от наркомании. Сегодня эта проблема поразила все страны мира, число употребляющих наркотики превышает 200 млн человек.-0-
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