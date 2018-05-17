Деятельность СК Армении, Беларуси, России направлена на борьбу с международной преступностью - Носкевич

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Совместная деятельность следственных комитетов Армении, Беларуси, России направлена на борьбу с транснациональной преступностью. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич по итогам третьего совместного заседания коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси и России, которое прошло в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

Иван Носкевич отметил, что проведение совместных заседаний коллегий следственных комитетов трех стран - традиционная форма сотрудничества. "Мы с удовлетворением отмечаем, что в эпоху глобализации и различного рода разъединительных процессов следственные комитеты наших дружественных стран находят возможности для объединительных процессов. Наша сила именно в единстве, в том, что мы выступаем единым кулаком в борьбе с преступностью, в первую очередь, с транснациональной, международной преступностью", - сказал Иван Носкевич.

Он также подчеркнул, что каждое такое мероприятие наполняется конкретным практическим смыслом, решаются насущные проблемы. Так, после первого заседания коллегий в Санкт-Петербурге заключено соглашение о создании совместных оперативно-следственных групп на территории государств - членов СНГ. После второго подобного мероприятия, которое состоялось в Ереване, было упрочено сотрудничество в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

Итогом взаимодействия являются и успешно расследованные уголовные дела по ряду преступлений. Так, Иван Носкевич назвал уголовное дело в отношении мужчины, который на протяжении 18 лет совершал насильственные действия в России и Беларуси. После совместно проведенных оперативно-разыскных мероприятий и успешного завершения расследования преступник был привлечен к уголовной ответственности на территории Беларуси. Также благодаря совместной работе были раскрыты транснациональные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Группировка из граждан России, Беларуси, Украины несколько лет занималась торговлей психотропами. Слаженные профессиональные действия помогли изобличить преступников.

Важность международного взаимодействия подчеркнул и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что сотрудничество СК трех стран налажено на высоком уровне, а подписанные соглашения в том числе в научной, образовательной сферах повышают общий тонус совместной работы.

Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян акцентировал внимание на том, что взаимодействие ведомств трех стран в целом помогает привести в соответствие процессуальные нормы, ускорить расследование уголовных дел, усовершенствовать процесс борьбы с преступностью, тем самым создать условия для сохранения прав человека.

На заседании коллегий обсудили оптимизацию уголовного процесса и работы следственных органов, практику непосредственного взаимодействия территориальных следственных подразделений России и Беларуси в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года с учетом внесенных в законодательство изменений. Также на встрече речь шла о важности такой практики, как проведение допроса участников уголовного процесса по видео-конференц-связи, внедрении электронных уголовных дел.

По итогам заседания подписан ряд документов. Между СК Беларуси и России подписана Программа сотрудничества в области криминалистического обеспечения предварительного расследования на 2018-2021 годы, между Арменией и Россией - Программа сотрудничества в научно-образовательной сфере на 2018-2019 годы. Также три стороны подписали совместное заявление о необходимости совершенствования деятельности органов предварительного расследования.-0-