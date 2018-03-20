20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия ВВС и ПВО по охране границы Беларуси проверили в Вооруженных Силах, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка. В соответствии с планом идет постепенное наращивание действий и состава проверяемых войск. "Сегодня проверены действия воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО по охране Государственной границы в воздушном пространстве. Дежурные силы по противовоздушной обороне были проверены полетами контрольных целей, оценены действия органов управления по воздушным нарушителям государственных границ, судам-нарушителям порядка использования воздушного пространства. В качестве контрольных целей к проверке привлекались более семи летательных аппаратов, они действовали на различных высотах - от средних до предельно малых. К проверке привлекались расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также экипажи воздушных судов авиационных частей ВВС и войск ПВО", - проинформировали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, проведенная проверка показала высокий уровень подготовки личного состава дежурных сил. Подразделения радиотехнических войск осуществили своевременное обнаружение условных нарушителей воздушного пространства и обеспечили необходимой информацией расчеты зенитных ракетных комплексов и экипажи авиации, которые в свою очередь успешно отработали действия по перехвату и уничтожению воздушных целей.-0-