Декларации о доходах стали источником для новых коррупционных разоблачений - Конюк

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декларации о доходах стали источником для новых коррупционных разоблачений, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Конюк отметил, что есть новые уголовные дела, когда декларации явились первоначальным источником, который подвигнул органы, проводящие оперативно-разыскную деятельность, для проверки соответствующих фактов.

Генеральный прокурор не стал приводить конкретные фамилии, сообщив, что общественность в свое время о них узнает.

Генпрокуратура и соответствующие подразделения в областях изучают и анализируют представленные чиновниками декларации о доходах. Если есть такая необходимость, проводятся прокурорские проверки. По словам Александра Конюка, это обычная практика.

Как сообщалось, помощник - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко попал в поле зрения правоохранителей более полутора лет назад. Обратили внимание на его декларации о доходах. "Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить", - ранее прокомментировал задержание Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-