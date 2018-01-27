Декрет №1 базируется на принципах справедливости и социальной ответственности - мнение

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Декрет о содействии занятости населения базируется на принципах справедливости и социальной ответственности. Такое мнение, комментируя документ, высказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельской областной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь" Наталья Мамрукова.

"Декретом предусмотрены широкие возможности для вовлечения экономически активного населения в трудовую деятельность. Он направлен на то, чтобы помощь получил каждый, кто в ней нуждается и кто хочет работать. В основу документа легли принципы справедливости, социальной ответственности", - сказала Наталья Мамрукова.

В реализации активной политики занятости весомая роль отведена общественным объединениям. "К примеру, члены РОО "Белая Русь" - люди с активной гражданской позицией. Они находятся в постоянном общении с жителями региона, знают, что их волнует, всегда подключаются к решению важных вопросов, в том числе связанных с трудоустройством", - отметила собеседница.

Она обратила внимание, что тема занятости населения широко обсуждается и в общественной приемной областной организации РОО "Белая Русь". "В декабре прошлого года и январе нынешнего в общественной приемной прошло 16 встреч. Жители Гомеля и области смогли пообщаться с руководителями различных структур, комитетов и управлений, организаций, и вопросы трудоустройства поднимались во время бесед неоднократно. Решение по каждому из них прорабатывается в индивидуальном порядке", - рассказала заместитель председателя областной организации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-