Декрет №8 поможет вывести промышленность и сельское хозяйство на новый технологический уровень - эксперт

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация норм декрета №8 поможет вывести промышленность и сельское хозяйство Беларуси на новый технологический уровень. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал декан экономического факультета БГУ профессор Михаил Ковалев.

"Наша страна действительно богата талантами, и свидетельство этому - победы белорусских школьников и студентов на всевозможных мировых олимпиадах. Последние экономические решения Президента (о развитии предпринимательства и о цифровой экономике) дают им шанс использовать свой талант дома, на пользу родной страны. Например, декрет №8 - это ведь не только льготы программистам и так называемые криптовалюты, это в первую очередь развитие цифровой экономики в стране: цифровой промышленности, точного земледелия, умных энергосетей, что особенно актуально для нас в связи с завершением строительства АЭС. Это, наконец, умные финансовые услуги. 30 тыс. программистов, работающих в Парке высоких технологий, своим опытом и задором, опираясь на мудрость старшего поколения, смогут преобразовать нашу традиционную промышленность и сельское хозяйство и вывести их на новый технологический уровень", - подчеркнул профессор.

Михаил Ковалев отметил, что одним из основных посылов новогоднего обращения главы государства стало утверждение, что Беларусь - страна, устремленная в будущее. "Президент убежден, что талантливые молодые белорусы возьмутся за достижение целей, поставленных им в последних нормативных актах. Но дорог каждый день, ведь чтобы страна стала образцовой, нужна сильная экономика, высокие технологии и качественная наука", - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что большую роль в достижении всех поставленных целей играет образование. "В этой сфере сейчас неотложная задача - увеличить количество выпускаемых программистов, потому что в стране ощущается их острая нехватка. Кроме того, нужно наши университеты, сочетающие сейчас науку и образование, перевести в университеты 3.0, которые образование и науку будут коммерциализировать", - пояснил он. При этом Михаил Ковалев отметил, что такая работа уже активно ведется. "В последнее время наши университеты действительно повернулись к промышленности и бизнесу. Почти в каждом вузе созданы или создаются технопарки, бизнес-инкубаторы, проводятся конкурсы студенческих стартапов. И это не только подогревает энтузиазм студентов, но и позволяет наделить их нужными профессиональными навыками", - резюмировал он.-0-