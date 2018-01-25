Декрет о содействии занятости учитывает все вопросы трудоустройства - Марзалюк

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения, учитывает все вопросы трудоустройства. Такое мнение в эфире телеканала "Столичное телевидение" высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, сообщает БЕЛТА.

"Декрет максимально полно учитывает все вопросы, связанные и с трудоустройством, и со стимулирование трудовой занятости населения", - отметил Игорь Марзалюк. Он обратил внимание, что согласно документу местные власти создадут постоянно действующие комиссии. В их состав будут включаться депутаты всех уровней, специалисты местных органов власти, а также представители общественных объединений. Основной задачей комиссий будет содействие гражданам в трудоустройстве.

Как сообщалось, Декрет № 1 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 января. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-