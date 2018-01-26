Декрет о занятости предусматривает равную социальную ответственность всех граждан - Орда

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизмы декрета №1 "О содействии занятости населения" предусматривают равную социальную ответственность всех граждан. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Михаил Орда.

Михаил Орда подчеркнул, что "заложенные в документе механизмы предусматривают равную социальную ответственность всех граждан". "Это честный и справедливый подход. Каждый гражданин, который может работать, должен на равных участвовать в финансировании тех услуг, которые получает. Несправедливо, когда законопослушные работники тех же заводов за счет своих налогов содержат тех граждан, кто получает теневые доходы", - убежден председатель ФПБ.

Вместе с тем в ФПБ считают, что при введении механизмов, предусмотренных декретом, требуется прописать и дополнительные гарантии занятости для добросовестных работников. "В частности, необходимо законодательно закрепить гарантию продления контракта тем, кто определенное время трудится без взысканий, или перевод таких работников на бессрочные трудовые договоры, а также обязанность нанимателя проводить реструктуризацию предприятий с обязательным решением вопросов переобучения работников и созданию рабочих мест. Такой комплексный подход даст дополнительные стимулы для людей к добросовестному и результативному труду", – сказал Михаил Орда.

Председатель ФПБ обратил внимание еще на один важный момент декрета - он будет способствовать обеспечению легальности рынка труда. "Это, безусловно, нужный шаг. Профсоюзы всегда выступали за то, чтобы бизнес был легальным и прозрачным. Потому что при использовании серых схем, выплаты зарплат в конвертах, защита работника значительно снижается. Человек лишается справедливой оплаты за отпуск, больничный, в перспективе рискует остаться без пенсионных выплат", - напомнил он.

Президент Беларуси 25 января подписал декрет "О содействии занятости населения". Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-