Делегация Беларуси примет участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Минздрава Беларуси во главе с министром здравоохранения Валерием Малашко примет участие в 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет с 21 по 26 мая в Женеве (Швейцария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Участниками сессии станут министры здравоохранения и делегаты из 194 государств - членов ВОЗ. Они обсудят широкий круг вопросов, в том числе общую программу работы Всемирной организации здравоохранения - пятилетний стратегический план по оказанию помощи странам в достижении задач Целей устойчивого развития (ЦУР).

Общая программа работы ВОЗ на будущее преследует три "миллиардные" цели: предоставить услуги здравоохранения на 1 млрд человек больше; обеспечить более эффективную защиту при чрезвычайных ситуациях еще 1 млрд человек; обеспечить повышение уровня здоровья и благополучия еще 1 млрд человек.

На ассамблее планируется обсудить вопросы обеспечения готовности и реагирования систем общественного здравоохранения на изменения окружающей среды и климата. Делегаты рассмотрят проект дорожной карты по усилению глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием загрязненного воздуха на здоровье человека. Участники ассамблеи выскажут свои предложения по решению проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин, обсудят проект стратегии и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций в интеллектуальной собственности. Проблемы введения в различных странах мира мобильного здравоохранения и использование соответствующих цифровых технологий для общественного здравоохранения - также в повестке дня заседания.

Кроме того, на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в этом году будут рассмотрены такие темы, как деятельность ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций, полиомиелит, физическая активность, глобальная проблема змеиных укусов и ревматическая болезнь сердца.

Программа визита белорусской делегации очень насыщенна. Начинается она с открытия инициативы ВОЗ "Walk the Talk" с участием генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса и министров здравоохранения иностранных государств. Члены делегации примут участие в работе Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ 25-го созыва. 21 мая - в работе пленарного заседания ассамблеи, на котором будет представлен доклад Исполнительного комитета по проекту 13-й общей программы работы на 2019-2023 годы. Также запланированы встречи Валерия Малашко с представителями Всемирной организации здравоохранения и министрами здравоохранения других стран - участников ассамблеи.-0-