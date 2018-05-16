Делегация Беларуси участвует в I Женском форуме Шанхайской организации сотрудничества

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители руководства ОО "Белорусский союз женщин" участвуют в I Женском форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который в эти дни проходит в Пекине, сообщили БЕЛТА в объединении.

Мероприятие приурочено к очередному заседанию Совета глав государств - членов ШОС, который пройдет под председательством КНР 9-10 июня в городе Циндао (КНР) и станет дополнительной площадкой для развития диалога и укрепления гуманитарных связей между странами-членами и наблюдателями организации.

В работе форума участвуют первый заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин" Светлана Ситникова и заместитель председателя Антонина Морова.

Программа мероприятия включает три панельные дискуссии на темы: "Женщины и инновационное развитие", "Женщины и прекрасный мир", "Женщины и взаимовыгодное сотрудничество". Кроме того, на полях форума организовано неформальное общение, проходит фотовыставка, запланировано посещение мест реализации проектов по поддержке городских и сельских женщин в развитии бизнеса, высокотехнологичных и интернет-компаний. Лейтмотивом форума звучит задача объединения сил женщин, стимулирования совместного развития.-0-