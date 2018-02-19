Делегация БЖД примет участие в бизнес-форуме в Вене 20-22 февраля

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусской железной дороги примет участие в международном железнодорожном бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520: Центральная Европа", который пройдет в Вене с 20 по 22 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Данный бизнес-форум призван скоординировать усилия игроков транспортного рынка Евразии по формированию целостной инфраструктуры международных транспортных коридоров, созданию максимально комфортной среды для перемещения пассажиров и грузов. Участие БЖД в работе международного железнодорожного бизнес-форума - это также возможность довести информацию руководителям железных дорог, транспортных компаний, предприятий о транзитной политике Беларуси, технических и технологических возможностях БЖД по пропуску транзитного грузопотока.

На форуме выступят руководители национальных железнодорожных компаний государств "широкой" и "узкой" колеи, транспортного блока Европейской комиссии, международных профильных организаций, представители транспортно-логистических, машиностроительных и строительных компаний стран Евросоюза и СНГ. Работа форума будет проводиться в формате пленарных заседаний и круглых столов.

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов примет участие в качестве спикера в пленарном заседании на тему: "Коридор "Евразия" и новый Шелковый путь. Навстречу друг другу". Также деловая программа форума включает рассмотрение таких вопросов, как международная логистика, финансирование и строительство железнодорожной инфраструктуры. Участники мероприятия будут проинформированы об усилиях железнодорожного бизнеса по расширению географии и расписания регулярных контейнерных поездов в направлении Китай-ЕС-Китай, осуществлению ускоренного таможенного оформления транзитных грузов, формированию конкурентоспособных тарифов, внедрению передовых логистических решений.-0-