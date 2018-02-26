26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация из США изучит опыт МЧС Беларуси по ликвидации пожаров в экосистемах. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Делегация из США во главе с представителем Национальной организации по управлению аварийными ситуациями Джозефом Рейнарзом прибыла в Минск. Американский специалист встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимиром Ващенко. На встрече также присутствовал временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Рaйли и сотрудники посольства США.

Эксперт изучит опыт МЧС Беларуси по ликвидации пожаров в экосистемах и расскажет о наработках США в данном направлении во время семинара с работниками органов и подразделений МЧС и других заинтересованных организаций.-0-