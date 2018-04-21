Во время встречи. Фото МЧС

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация МЧС Беларуси поделилась опытом профилактики безопасности с армянскими коллегами, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Визит в Армению проходил с 16 по 18 апреля. Были представлены собственные наработки в сфере обучения, в частности организация работы в региональных центрах пропаганды, создание центров безопасности, наполнение специализированных печатных изданий, мобильное приложение "МЧС Беларуси: Помощь рядом".

Белорусская делегация ознакомилась с деятельностью Государственной академии кризисного управления МЧС Армении и встретилась с исполняющим обязанности министра Давитом Тонояном. Стороны обсудили механизмы, направленные на реализацию информационной политики и повышение уровня информированности общественности.

Давит Тоноян отметил важность распространения учебной информации о поведении в чрезвычайных ситуациях, исходя из специфики различных аудиторий, а также предложил разработать совместные программы повышения осведомленности общественности путем адаптации лучших практик белорусских коллег.

В свою очередь начальник Центра пропаганды МЧС Беларуси Елена Дмитрук рассказала о необходимости дальнейшего взаимодействия и выразила заинтересованность опытом МЧС Армении по интеграции блоков по безопасности жизнедеятельности в тематические планы всех учебных предметов.

Белорусская делегация пригласила армянских специалистов в Беларусь, а также предложила студенческой молодежи из Армении принять участие в будущих совместных мероприятиях.-0-