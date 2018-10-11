Делегация Минобороны России посетила Беларусь

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем министра обороны Татьяной Шевцовой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев встретился с главой российской делегации.

Кроме того, рабочую встречу в Центральном Доме офицеров провели представители финансово-экономических служб министерств обороны Беларуси и России. Стороны обсудили централизацию финансового обеспечения, автоматизацию финансового учета, оценку эффективности бюджетных расходов. Также были рассмотрены новые подходы к финансовому обеспечению ВС и особенности контроля финансово-хозяйственной деятельности в армии.-0-