Делегация Минобразования Беларуси обсудит в Китае развитие программ академических и молодежных обменов

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие программ академических и молодежных обменов между Беларусью и Китаем будет обсуждаться на заседании в Пекине комиссии по сотрудничеству в сфере образования 22-23 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Минобразования.
Для участия в заседании в Китай отправилась делегация ведомства во главе с министром Игорем Карпенко. "Планируется обсудить состояние и перспективные направления взаимодействия Беларуси и КНР в сфере образования, развитие программ академических и молодежных обменов, сотрудничество учреждений высшего образования, перспективы создания совместных образовательных структур и активизацию сотрудничества в области университетской науки", - рассказали в пресс-центре.
Запланированы также встречи Игоря Карпенко с министром образования КНР Чэнь Баошэном и руководством китайских учреждений высшего образования с целью определения перспективных направлений сотрудничества.-0-
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