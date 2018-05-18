Делегация МВД Таджикистана посетит Госкомитет судебных экспертиз Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация МВД Таджикистана посетит с визитом Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.
Визит запланирован на третий квартал нынешнего года. Он состоится в продолжение рабочей встречи, которая прошла на этой неделе в Таджикистане. На ней председатель ГКСЭ Андрей Швед и министр внутренних дел Таджикистана Рахимзода Рамазон Хамро обсудили конкретные меры по реализации заключенного 15 мая соглашения о сотрудничестве между двумя ведомствами.
Во время визита делегации МВД Таджикистана в Беларусь планируется, в частности, достигнуть конкретных договоренностей по подготовке таджикских экспертов на базе белорусского экспертного ведомства.
Соглашения о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности, подписанные во время официального визита главы государства в Таджикистан, направлены на обмен передовым опытом и развитие двусторонних отношений экспертных учреждений двух стран. Соглашения заключены с Министерством внутренних дел и Министерством юстиции Таджикистана. Подписано также соглашение о сотрудничестве в сфере судебной медицины с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.-0-
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