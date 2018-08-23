23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Всекитайской федерации молодежи планирует посетить Беларусь в сентябре, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Официальные встречи представителей БРСМ и Всекитайской федерации молодежи состоялись в июле этого года на полях третьего Молодежного лагеря Шанхайской организации сотрудничеств в Пекине. По их итогам принято решение о проведении в 2019 году в Беларуси первого форума белорусско-китайской молодежи. Во время визита Всекитайской федерации молодежи мы планируем обсудить не только программу форума, но и определить направления деятельности, в которых будем в дальнейшем развивать наши отношения", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, стороны активно обсуждают возможность создания белорусско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. Такой двусторонний проект активно реализуется в России и уже показал эффективность, реальный экономический эффект от него по итогам прошлого года составил $230 млн. "Это будет площадка обмена нашими молодыми предпринимателями и учеными, что позволит активнее вовлекать молодежь в сферу предпринимательства, развивать успешные бизнес-проекты и привлекать инвестиции", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Как подчеркнула Александра Гончарова, молодежные организации двух стран планируют в дальнейшем выполнять больше совместных программ и проектов, планомерно расширяя региональное сотрудничество. "Одна из инициатив, которая будет обсуждаться во время очередной встречи с представителями Всекитайской федерации молодежи, - организация культурных обменов не только на уровне высших учебных заведений, но и между молодежными организациями, в том числе пионерскими", - добавила она.

Соглашение о сотрудничестве между БРСМ и Всекитайской федерацией молодежи подписано в 2011 году. В его приоритетах расширение дружественных связей, информационный обмен в сфере молодежной политики и работы с молодежью двух стран, обмен делегациями, реализация патриотических проектов, развитие волонтерского движения и молодежного предпринимательства.-0-