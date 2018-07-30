День белорусских студотрядов молодежь отпразднует ударным трудом и спортивными проектами

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День белорусских студенческих отрядов 1 августа молодежь отпразднует ударным трудом и спортивными проектами, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

Этот праздник сложился еще с советских времен, традиции сохраняются и сегодня. БРСМ не ограничивает молодежь, как именно провести День белорусских студенческих отрядов, тут все зависит от фантазии молодых людей. "Этот день откроют торжественные митинги и трудовые акции, после чего пройдут многочисленные спортивные соревнования и эстафеты, студотрядовские костры, посвящения в бойцы. Для молодых людей это возможность познакомиться еще ближе и подружиться. Кроме того, мы предлагаем ветеранам движения прийти 1 августа на работу в бойцовках. Такие куртки участников студотрядов различных лет сохранились у многих", - рассказал Олег Дикун.

С начала трудового семестра в Беларуси временно трудоустроены более 4 тыс. активистов союза. В августе стартует самый масштабный этап трудовой кампании. В этот период наиболее активно к работе подключаются сельхозотряды. "В основном это неквалифицированный труд: прополка, сбор и сортировка урожая. Здесь мы имеем возможность трудоустроить несовершеннолетних, потому что такие работы им разрешены законодательством. Сейчас в сельхозотрядах работают около 1 тыс. человек. По итогам сезона планируем выйти на цифру не меньше 10 тыс.", - отметил Олег Дикун.

Он добавил, что в последние три-четыре года превалирует занятость молодежи в сфере услуг, как в Беларуси, так и за ее пределами. Впервые в этом году белорусский сервисный отряд работает в Сочи в сфере гостиничного бизнеса. Такая договоренность была достигнута на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В состав отряда вошли около 50 студентов вузов Гомельской области. До конца августа они будут работать в гостиничном комплексе "Сочи Парк Отель". Помимо рабочих будней для студотрядовцев подготовлена познавательная культурная и насыщенная спортивная программы.-0-