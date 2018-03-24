День открытых дверей провели в Университете гражданской защиты МЧС

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей провели сегодня в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Посетителям рассказали об особенностях приемной кампании в 2018 году и конкурсе прошлых лет, познакомили с историей университета, учебными аудиториями и информационно-библиотечным центром, а также с материально-учебной базой и организацией учебного процесса, условиями жизни и быта курсантов.

Будущие абитуриенты смогли увидеть элементы боевой работы дежурной смены учебной пожарной аварийно-спасательной части, в составе которой службу несут курсанты университета. Не менее зрелищным оказалось выступление спортсменов пожарно-спасательного спорта, которые продемонстрировали виртуозность обращения с альпинистским снаряжением и работу на высоте.

В университете МЧС выстроена многоуровневая система подготовки кадров. На семи факультетах, девятнадцати кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 14 специальностям более 2500 человек. Среди получающих высшее образование 15% - иностранные граждане из России, Азербайджана, Казахстана и Таджикистана.-0-