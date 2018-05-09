День Победы стал вторым днем рождения для ветеранов - Равков

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы стал вторым днем рождения для ветеранов, отметил в беседе с журналистами министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что, общаясь с ветеранами, заметил: самые главные праздники в их жизни - день рождения и День Победы. Причем первый они отмечают менее торжественно. "День Победы является для них своеобразным днем рождения: они остались живы и добыли победу", - отметил Андрей Равков.

"Для меня этот праздник, конечно, святой, великий. Он связан и с моим детством, и с моими родственниками, которые воевали. Есть понятие гордости за Победу, есть понятие памяти об этой Победе, есть понятие ответственности за сохранение Победы. Для себя лично я считаю важным идти по этим трем направлениям", - подчеркнул глава оборонного ведомства.-0-