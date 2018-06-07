День посткроссера пройдет 8 июня в почтовых отделениях Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промомероприятие "День посткроссера" пройдет 8 июня во всех отделениях почтовой связи Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".

При единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек клиенты смогут оплатить их пересылку со скидкой 10%.

Аналогичные акции в этом году "Белпочта" планирует провести 7 сентября и 7 декабря.

Посткроссинг - популярный международный проект по обмену почтовыми открытками. "Белпочта" активно поддерживает посткроссинг, с 2009 года изготовлены почтовые карточки различных тематик: флора и фауна Беларуси, национальные костюмы, народные промыслы и блюда, праздники и обряды, произведения искусства, памятники архитектуры.-0-