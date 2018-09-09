День танкистов дарит разработчикам World of Tanks источники вдохновения и живое общение с геймерами

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник День танкистов для разработчиков из компании Wargaming - это возможность вживую пообщаться с поклонниками игры и поймать вдохновение для новый идей. Об этом сообщил сегодня журналистам паблишинг директор World of Tanks Юрий Курявый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня это уникальный праздник, во время которого можно оффлайн встретиться с "танкистами", узнать, что их интересует, чем они занимаются в реальной жизни, кем работают. Наша аудитория удивительная, и она нас вдохновляет. Та увлеченность и интерес, которые демонстрируют наши игроки, будут заставлять нас двигаться вперед", - сказал Юрий Курявый.

По его словам, армия поклонников игры включает более 160 млн человек по всему миру, а в СНГ это более 40 млн. И в течение этого года разработчики старались радовать своих поклонников новой техникой, картами. Так, весной было запущено самое масштабное обновление 1.0. Недавно стала доступной виртуальная карта Минска.

Руководитель по связям с общественностью Wargaming в СНГ Иван Кузнецов добавил, что любители игры World of Tanks - очень интересные, общительные и образованные люди. Большинство из них на прямой вопрос о том, счастливы ли они, отвечают "да".

Заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков отметил, что интерес к празднику День танкистов в Минске со стороны иностранных СМИ свидетельствует о широком признании. "Город Минск открыт для гостей. Это мероприятие очень значимо дня нас, оно уже стало традицией, семейным праздником. Оно знакомит не только с игровым пространством, но и множество гостей Минска - с нашим любимым городом. Самое важное, чтобы каждый, кто пришел на мероприятие, смог отдохнуть, развлечься и узнать что-то новое", - сказал Александр Шестаков.

Празднование Дня танкистов проходит сегодня в столичном музейно-парковом комплексе "Победа". Гостей мероприятия ждет 55 развлекательных зон, в которых можно будет сфотографироваться с легендарными танками времен Великой Отечественной войны и современной техникой на вооружении белорусской армии, поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в роли связиста, уложить парашютную систему и, конечно, сыграть в World of Tanks на самой большой площадке в СНГ для видеоигр.

Праздник организован так, что будет интересно и взрослым, и детям. В зоне фуд-кортов можно подкрепиться, чтобы хватило сил до вечерней концертной программы. В течение дня планируются выступления концертной группы образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил, артистов Драматического театра Белорусской армии, Президентского оркестра Беларуси, группы IOWA, "Бумбокс", "Танцы минус".

Площадка готова принять более 100 тыс. человек. Организацию масштабного мероприятия взяли на себя Мингорисполком, Министерство обороны и компания Wargaming.-0-