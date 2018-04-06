День удачи – 10 апреля! Во вторник солист группы "Цвет Алоэ" разыграет 43-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону автомобили и деньги!

Всего пару дней остается до розыгрыша призов 63-го тура игры "Удача в придачу!" , во время которого своих обладателей отыщут деньги, автомобили и квартира в Минске! Прекрасный повод заглянуть в "Евроопт", тем более что по 8 апреля во всех магазинах торговой сети действуют сниженные цены на продукты для традиционного пасхального стола. А уже во вторник, 10 апреля, игровые коды за покупки, совершенные на этой неделе, могут обернуться любым из более чем 50 000 призов! В столичном "Е-Сити" в прямом эфире телеканала ОНТ их разыграют известные персоны и сами покупатели "Евроопт".

Главный приз - квартиру в Минске - разыграет солист популярной белорусской группы "Цвет Алоэ". В предстоящий вторник Сергей Лапковский определит выигрышный код самого удачливого покупателя этого тура, поздравит победителя лично и порадует всех зрителей розыгрыша своим выступлением!

Кстати, это уже 43-я квартира, которую выиграют участники игры "Удача в придачу!" . Просторное жилье с панорамными окнами стоимостью около $60 тыс. находится в престижном районе города по адресу ул.Ильянская, 6. К услугам победителя будут комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Квартира в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Еще трем участникам 63-го тура игры в этот вторник повезет стать обладателями новеньких "Ниссан Джук". Уже 168-го, 169-го и 170-го автомобилей, которые будут разыграны в игре "Удача в придачу!" .

Также участникам 63-го тура игры достанутся новенькие "Ниссан Джук"

Кроме того, своих обладателей найдут 200 очень приятных денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!

Еще более 50 000 покупателей получат денежные призы!

Так что отложите все дела в сторону и приезжайте во вторник, 10 апреля, в столичный ТРЦ "Е-Сити", чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников розыгрыша. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 63-го тура.

Хотите попасть в число счастливчиков? Тогда не забудьте до конца недели заглянуть за покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать нужные товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Игровые коды за эти покупки примут участие в розыгрыше денег, автомобилей и квартиры в Минске уже 10 апреля!

Удачной может стать любая покупка, сделанная в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка" либо на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" с 2 по 8 апреля!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".