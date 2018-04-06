День удачи – 10 апреля! Во вторник солист группы "Цвет Алоэ" разыграет 43-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону автомобили и деньги!

Всего пару дней остается до розыгрыша призов 63-го тура игры
Главный приз - квартиру в Минске - разыграет солист популярной белорусской группы "Цвет Алоэ". В предстоящий вторник Сергей Лапковский определит выигрышный код самого удачливого покупателя этого тура, поздравит победителя лично и порадует всех зрителей розыгрыша своим выступлением!
Кстати, это уже 43-я квартира, которую выиграют участники игры
Еще трем участникам 63-го тура игры в этот вторник повезет стать обладателями новеньких "Ниссан Джук". Уже 168-го, 169-го и 170-го автомобилей, которые будут разыграны в игре
Кроме того, своих обладателей найдут 200 очень приятных денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!
Так что отложите все дела в сторону и приезжайте во вторник, 10 апреля, в столичный ТРЦ "Е-Сити", чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20!
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Хотите попасть в число счастливчиков? Тогда не забудьте до конца недели заглянуть за покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать нужные товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Игровые коды за эти покупки примут участие в розыгрыше денег, автомобилей и квартиры в Минске уже 10 апреля!
Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".
Совершайте нужные вам покупки, играйте в
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