День удачи - 15 мая! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграет квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета". Успейте сделать удачную покупку!

Каждый вторник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске, меняя жизнь своих покупателей к лучшему! Следующий розыгрыш состоится уже через несколько дней - 15 мая, а это значит, что самое время заглянуть за нужными покупками в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Тем более что сегодня совершить покупки можно особенно выгодно - 11 мая все гипермаркеты "Евроопт" объявили "Пятницу черных цен" со скидками до 60%!

Совершайте покупки с выгодой! 11 мая гипермаркеты "Евроопт" объявляют "Пятницу черных цен" со скидками до 60%!

Каждый ваш чек с "товаром удачи" играет дважды! Уже на следующий день после покупки игровые коды, полученные за нее, примут участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов! Розыгрыши транслируются на сайте evroopt.by, начало - в 17.20. А во вторник, 15 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 7 по 13 мая, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 68-го тура - три автомобиля "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 призов!

В этот вторник звездной гостьей игры "Удача в придачу!" станет лучшая девушка страны – Мария Василевич, которая неделю назад в национальном конкурсе красоты завоевала титул "Мисс Беларусь-2018". Очаровательная Мария разыграет главный приз 68-го тура - жилье в столице!

А во вторник, 15 мая, будет разыграна 48-я квартира в Минске от "Евроопт"!

Квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно, для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 48-я квартира, которая достанется участникам игры "Удача в придачу!" .

Также в этот вторник будут разыграны три внедорожника "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 183-й, 184-й и 185-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт".

Также участникам 68-го тура игры достанутся новенькие "Хендэ Крета"!

Зрителей розыгрыша ожидает яркое и зажигательное шоу с участием известных персон! Так, в эти дни, когда общественность с интересом следит за крупнейшим музыкальным событием - "Евровидением-2018", проходящим в португальском Лиссабоне, в студию игры заглянет Анастасия Винникова, представившая Беларусь на этом конкурсе в 2011 году. Талантливая артистка порадует всех присутствующих своим выступлением.

Так что отложите все свои дела в сторону и приходите в этот вторник, 15 мая, в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, чтобы зарядиться чудесным настроением и попытаться ухватить удачу за хвост! Или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ либо на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20.

Уже в понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет размещен список всех зарегистрированных участников розыгрыша суперпризов. А после эфира там же будет опубликован список победителей 68-го тура.

Все чеки с "товаром удачи" участвуют в розыгрышах ДВАЖДЫ! Отличный шанс выиграть деньги, автомобили или квартиру в Минске!

Покупайте привычные товары и становитесь счастливым обладателем призов от "Евроопт"! И будьте уверены - вам обязательно повезет!