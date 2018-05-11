День удачи - 15 мая! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграет квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета". Успейте сделать удачную покупку!

Каждый вторник "Евроопт" в игре
Каждый ваш чек с "товаром удачи" играет дважды! Уже на следующий день после покупки игровые коды, полученные за нее, примут участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов! Розыгрыши транслируются на сайте evroopt.by, начало - в 17.20. А во вторник, 15 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 7 по 13 мая, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 68-го тура - три автомобиля "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!
В этот вторник звездной гостьей игры
Квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно, для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 48-я квартира, которая достанется участникам игры
Также в этот вторник будут разыграны три внедорожника "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 183-й, 184-й и 185-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт".
Зрителей розыгрыша ожидает яркое и зажигательное шоу с участием известных персон! Так, в эти дни, когда общественность с интересом следит за крупнейшим музыкальным событием - "Евровидением-2018", проходящим в португальском Лиссабоне, в студию игры заглянет Анастасия Винникова, представившая Беларусь на этом конкурсе в 2011 году. Талантливая артистка порадует всех присутствующих своим выступлением.
Так что отложите все свои дела в сторону и приходите в этот вторник, 15 мая, в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, чтобы зарядиться чудесным настроением и попытаться ухватить удачу за хвост! Или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ либо на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20.
Уже в понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры
Покупайте привычные товары и становитесь счастливым обладателем призов от "Евроопт"! И будьте уверены - вам обязательно повезет!
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