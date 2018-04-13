День удачи – 17 апреля! Виртуозная цимбалистка Настя Ванеева разыграет 44-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону автомобили и деньги!

Всего пару дней остается до розыгрыша призов 64-го тура игры
А уже во вторник, 17 апреля, игровые коды за покупки, совершенные на этой неделе, могут обернуться любым из более чем 50 000 призов! В столичном "Е-Сити" в прямом эфире телеканала ОНТ их разыграют известные персоны и сами покупатели "Евроопт".
Звездой розыгрыша станет 11-летняя белорусская школьница Настя Ванеева из Сморгони - виртуозная цимбалистка, участница таких популярных телешоу, как белорусский конкурс "Талент краіны", украинский проект "Круче всех", российское шоу талантов "Лучше всех". Во вторник Настя не только покажет "класс" на цимбалах, но и вместе со своим отцом определит главного счастливчика 64-го тура, разыграв квартиру в Минске!
Кому-то из покупателей действительно невероятно повезет 17 апреля! Просторное жилье с панорамными окнами стоимостью более $55 тыс. находится в престижном районе столицы по адресу ул. Ильянская, 6. Так что к услугам победителя будут комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки! Кстати, это уже 44-я квартира, которая обретет своих новоселов в игре
Традиционно в этот вторник место у лототрона во время розыгрыша займут не только известные персоны, но и победители игры прошлых туров. Эти счастливчики поделятся своей удачей с другими покупателями, разыграв три новеньких внедорожника "Хендэ Крета". И это уже 171-й, 172-й и 173-й автомобили, которые достанутся участникам игры
Кроме того, своих обладателей найдут 200 денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!
Так что отложите все дела в сторону и приезжайте во вторник, 17 апреля, в столичный ТРЦ "Е-Сити", чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20!
В понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры
Хотите попасть в число счастливчиков? Тогда не забудьте до конца недели заглянуть за покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать нужные товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Игровые коды за эти покупки примут участие в розыгрыше денег, автомобилей и квартиры в Минске уже 17 апреля!
Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".
Не упустите отличную возможность встретиться с удачей! Совершайте нужные вам покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5289 BYN
|2.502 BYN
|2.527 BYN
|USD
|2.047 BYN
|2.03 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.3012 BYN
|3.291 BYN
|3.325 BYN