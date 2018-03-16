День удачи - 20 марта! Елена Гришанова и Дмитрий Фомич разыграют 40-ю квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" продолжает каждую неделю разыгрывать среди своих участников более 50 000 призов. И дарит весеннее настроение всем белорусам! Уже через несколько дней, во вторник, 20 марта, в столичном "Е-Сити" состоится юбилейный, 60-й, розыгрыш, в котором на кону деньги, автомобили и квартира в Минске!

Главный приз разыграют талантливая белорусская певица Елена Гришанова, а также музыкальный продюсер, фронтмен группы "Чук и Гек" Дмитрий Фомич. Музыкальный дуэт вытянет заветные семь цифр из лототрона, определив самый удачный игровой код этого тура, поздравит счастливчика лично и представит всем зрителям розыгрыша свою новую песню.

Уже в 40-й раз покупатели "Евроопт" смогут побороться за главный приз игры "Удача в придачу!" - ключи от столичной недвижимости! Квартира расположена в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, д. 10. Рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах!

Квартира в престижном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

Также в этот вторник определится судьба трех стильных "Хендэ Крета" - уже 159-го, 160-го и 161-го автомобилей от "Евроопт", которые достанутся участникам игры "Удача в придачу!" .

Три "железных" красавца "Хендэ Крета" уже совсем скоро переселятся во дворы удачливых покупателей!

Один из этих автомобилей разыграет директор фестиваля "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко. А кому достанутся еще два "Хендэ Крета", определят сами покупатели "Евроопт", которые прислали заявку на участие в розыгрыше. Место у лототрона займут две жительницы Минска: работник детской больницы Мария Малец и сотрудник стоматологической клиники Оксана Шестак, которая в 58-м туре стала обладательницей 2-комнатной квартиры от "Евроопт", а в этом сама принесет удачу одному из участников игры!

Еще 200 участников игры в этот вторник обрадуют своих родных новостью о выигрыше денежных призов по 500 рублей. Эти призы разыграет покупательница Елена Клевко из деревни Габриелевка Пуховичского района, которая работает в Доме культуры. Кроме того, для 50 000 участников игры розыгрыш во вторник обернется приятным пополнением баланса мобильного телефона.

Также будут разыграны более 50 000 денежных призов! Счастливым может стать любой из игровых кодов за покупки с 12 по 18 марта!

Следите за ярким шоу на экране телевизора в прямом эфире ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by - начало в 18.20. А лучше приезжайте во вторник, 20 марта, в столичный ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Увидите розыгрыш лично и зарядитесь весенним настроением!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 12 по 18 марта включительно. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 60-го тура.

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", заказывайте товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" - и получайте игровые коды, которые уже 20 марта будут претендовать на деньги, машины и квартиру в Минске!

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Розыгрыш 20 марта!