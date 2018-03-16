День удачи - 20 марта! Елена Гришанова и Дмитрий Фомич разыграют 40-ю квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Игра
Главный приз разыграют талантливая белорусская певица Елена Гришанова, а также музыкальный продюсер, фронтмен группы "Чук и Гек" Дмитрий Фомич. Музыкальный дуэт вытянет заветные семь цифр из лототрона, определив самый удачный игровой код этого тура, поздравит счастливчика лично и представит всем зрителям розыгрыша свою новую песню.
Уже в 40-й раз покупатели "Евроопт" смогут побороться за главный приз игры
Также в этот вторник определится судьба трех стильных "Хендэ Крета" - уже 159-го, 160-го и 161-го автомобилей от "Евроопт", которые достанутся участникам игры
Один из этих автомобилей разыграет директор фестиваля "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко. А кому достанутся еще два "Хендэ Крета", определят сами покупатели "Евроопт", которые прислали заявку на участие в розыгрыше. Место у лототрона займут две жительницы Минска: работник детской больницы Мария Малец и сотрудник стоматологической клиники Оксана Шестак, которая в 58-м туре стала обладательницей 2-комнатной квартиры от "Евроопт", а в этом сама принесет удачу одному из участников игры!
Еще 200 участников игры в этот вторник обрадуют своих родных новостью о выигрыше денежных призов по 500 рублей. Эти призы разыграет покупательница Елена Клевко из деревни Габриелевка Пуховичского района, которая работает в Доме культуры. Кроме того, для 50 000 участников игры розыгрыш во вторник обернется приятным пополнением баланса мобильного телефона.
Следите за ярким шоу на экране телевизора в прямом эфире ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by - начало в 18.20. А лучше приезжайте во вторник, 20 марта, в столичный ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Увидите розыгрыш лично и зарядитесь весенним настроением!
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", заказывайте товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" - и получайте игровые коды, которые уже 20 марта будут претендовать на деньги, машины и квартиру в Минске!
Начните эту весну с удачи! Участвуйте в игре
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