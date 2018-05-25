День удачи – 29 мая! Денис Дудинский и Катерина Раецкая разыграют 50-ю квартиру от "Евроопт", также на кону три "Джили Атлас"!

Каждый вторник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске, меняя жизнь своих покупателей к лучшему. Следующий розыгрыш состоится 29 мая, а это значит, что самое время заглянуть за нужными покупками в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Ведь уже во вторник все игровые коды, полученные за покупки с 21 по 27 мая, будут претендовать на призы юбилейного, 70-го, тура - более 30 000 денежных призов, три автомобиля "Джили Атлас" и квартиру в респектабельном районе Минска!

Главный приз разыграют солисты белорусской группы с итальянским стилем под названием DaVinci - Денис Дудинский и Катерина Раецкая. В этот вторник популярные артисты определят, кому же достанется 50-я квартира от "Евроопт", а также исполнят для зрителей розыгрыша свою известную песню "Мадагаскар".

Выиграть квартиру в Минске – отличный способ круто изменить жизнь к лучшему!

И за главный приз юбилейного тура действительно стоит побороться! Жилье находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная – около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.

Крупно повезет 29 мая и еще трем участникам игры, которым их покупки, совершенные на этой неделе, принесут новенькие внедорожники "Джили Атлас" стоимостью почти 42 тыс. рублей, или $21 тыс., каждый. И это уже 189-й, 190-й и 191-й автомобили, которые обретут своих владельцев в игре от "Евроопт". Удачей с покупателями поделятся победители прошлых туров и известные персоны!

Также в этот вторник будут разыграны три новеньких "Джили Атлас"!

Кроме того, в этот вторник своих обладателей среди покупателей отыщут более 30 000 денежных призов по 5 и 500 рублей!

Приходите в этот вторник, 29 мая, в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, чтобы стать участником зажигательного шоу и попытаться ухватить удачу за хвост! Или следите за ходом событий из любой удобной вам точки страны. Розыгрыш автомобилей и квартиры можно будет увидеть в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайтах belta.by и evroopt.by. А розыгрыш денежных призов - в 19.00 в прямой трансляции на сайте evroopt.by.

Уже в понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет размещен список всех зарегистрированных участников розыгрыша призов. А после эфира там же будет опубликован список победителей 70-го тура.

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Так много способов поймать удачу! Розыгрыш уже 29 мая!

Ну а пока до розыгрыша остается несколько дней, самое время отправиться за нужными покупками! Не забудьте захватить "товар удачи" - и пускай вам обязательно повезет в этот вторник!