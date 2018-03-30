День удачи – 3 апреля! Квартиру от "Евроопт" разыграет певец Егиазар, а три "Ниссан Джук" сами покупатели!

Накануне Пасхи есть как минимум два повода заглянуть в "Евроопт". Во-первых, до 8 апреля во всех гипермаркетах "Евроопт" действуют сниженные цены на продукты для традиционного пасхального стола. А во-вторых, все игровые коды за покупки, совершенные на этой неделе, уже во вторник, 3 апреля, будут претендовать на призы 62-го тура - деньги, автомобили и квартиру в Минске! В столичном "Е-Сити" в прямом эфире телеканала ОНТ их разыграют известные персоны и сами покупатели "Евроопт"!
Главный приз – квартиру в Минске – разыграет талантливый певец и композитор с необычным армянским именем Егиазар. Финалист конкурса "Евровидение-2010" в составе белорусской группы "3+2", неоднократный обладатель премии "Песня года Беларуси", участник масштабных телевизионных проектов, сегодня артист является одним из самых востребованных исполнителей на радиостанциях нашей страны. В предстоящий вторник Егиазар определит выигрышный код главного счастливчика этого тура, поздравит победителя лично и порадует всех зрителей розыгрыша своим выступлением!
Уже в 42-й раз участники игры смогут побороться за мечту каждого – ключи от недвижимости в престижном районе Минска! Просторное жилье с панорамными окнами стоимостью более $60 тыс. находится по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!
Еще трем участникам 62-го тура игры в этот вторник повезет стать обладателями новеньких "Ниссан Джук". Уже 165-го, 166-го и 167-го автомобилей, которые будут разыграны в игре
Кроме того, своих обладателей найдут 200 очень приятных денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!
Так что отложите все дела в сторону и приезжайте во вторник, 3 апреля, в столичный ТРЦ "Е-Сити", чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20!
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Хотите попасть в число счастливчиков? Тогда не забудьте до конца недели заглянуть за покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать нужные товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Игровые коды за эти покупки примут участие в розыгрыше денег, автомобилей и квартиры в Минске уже 3 апреля!
Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".
Совершайте нужные вам покупки, участвуйте в игре
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