День удачи – 3 апреля! Квартиру от "Евроопт" разыграет певец Егиазар, а три "Ниссан Джук" сами покупатели!

Накануне Пасхи есть как минимум два повода заглянуть в "Евроопт". Во-первых, до 8 апреля во всех гипермаркетах "Евроопт" действуют сниженные цены на продукты для традиционного пасхального стола. А во-вторых, все игровые коды за покупки, совершенные на этой неделе, уже во вторник, 3 апреля, будут претендовать на призы 62-го тура - деньги, автомобили и квартиру в Минске! В столичном "Е-Сити" в прямом эфире телеканала ОНТ их разыграют известные персоны и сами покупатели "Евроопт"!

Главный приз – квартиру в Минске – разыграет талантливый певец и композитор с необычным армянским именем Егиазар. Финалист конкурса "Евровидение-2010" в составе белорусской группы "3+2", неоднократный обладатель премии "Песня года Беларуси", участник масштабных телевизионных проектов, сегодня артист является одним из самых востребованных исполнителей на радиостанциях нашей страны. В предстоящий вторник Егиазар определит выигрышный код главного счастливчика этого тура, поздравит победителя лично и порадует всех зрителей розыгрыша своим выступлением!

Уже в 42-й раз участники игры смогут побороться за мечту каждого – ключи от недвижимости в престижном районе Минска! Просторное жилье с панорамными окнами стоимостью более $60 тыс. находится по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Квартира в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Еще трем участникам 62-го тура игры в этот вторник повезет стать обладателями новеньких "Ниссан Джук". Уже 165-го, 166-го и 167-го автомобилей, которые будут разыграны в игре "Удача в придачу!" .

Также участникам игры достанутся новенькие "Ниссан Джук"

Кроме того, своих обладателей найдут 200 очень приятных денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!

Еще более 50 000 покупателей получат денежные призы!

Так что отложите все дела в сторону и приезжайте во вторник, 3 апреля, в столичный ТРЦ "Е-Сити", чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 26 марта по 1 апреля включительно. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 62-го тура.

Хотите попасть в число счастливчиков? Тогда не забудьте до конца недели заглянуть за покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать нужные товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Игровые коды за эти покупки примут участие в розыгрыше денег, автомобилей и квартиры в Минске уже 3 апреля!

Удачной может стать любая покупка в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка" либо на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" с 26 марта по 1 апреля!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".