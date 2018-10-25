Департамент охраны МВД планирует начать внедрение в этом году системы для тревожных групп

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент охраны МВД Беларуси планирует начать в этом году массовое внедрение новой системы для тревожных групп. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Департамента охраны МВД Олег Шаблыко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы используем современные способы передачи сигнала тревоги. Идет перевооружение с использованием волоконно-оптических линий связи. Разрабатываются новые типы извещателей, приемно-контрольные приборы, которые используют несколько каналов передачи данных, - сказал Олег Шаблыко. - Также мы работаем над созданием автоматизированных рабочих мест групп задержания. Эту систему испытываем на базе Октябрьского (г.Минска) отдела Департамента охраны МВД и в одном из подразделений Минской области. Она зарекомендовала себя положительно, работаем над улучшением ее функциональных возможностей, над совершенствованием программного обеспечения и в дальнейшем будем использовать ее в остальных подразделениях Департамента охраны".

Система позволяет в режиме реального времени группам задержания контролировать ситуацию на охраняемых объектах. С ее помощью прорисовывается кратчайший маршрут до места вызова. Сотрудники в пути могут воспользоваться базой данных, чтобы иметь представление о подробных характеристиках объекта. По словам Олега Шаблыко, разработка не имеет аналогов. До конца года эксплуатацию системы начнут порядка 14 подразделений.

Для аутентификации некоторыми техническими средствами используется отпечаток пальца, планируется также использовать голосовое распознавание. "Возможно, и на квартирах скоро будем использовать палец вместо электронного ключа", - поделился планами Олег Шаблыко.

К Европейским играм Департамент охраны совершенствует материально-техническую базу. "Это системы видеонаблюдения, автомобильные видеорегистраторы, будут использоваться различного рода металлодетекторы. Конечно, важна и автоматизированная система групп задержания. Чем в большем количестве подразделений мы ее введем, тем эффективнее будем работать", - подчеркнул Олег Шаблыко.

Сотрудники подразделений департамента охраняют более 207 тыс. объектов и жилых домов или помещений граждан. Ежесуточно личный состав Департамента охраны МВД несет службу на свыше 1,1 тыс. постах. В режиме готовности круглосуточно находятся более 600 групп задержания. Это позволяет обеспечить своевременное реагирование на сигналы тревоги, заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Значительный вклад в деятельность по обеспечению имущественной безопасности юридических лиц оказывают военизированные и сторожевые подразделения, ежесуточно задействуется более 5,5 тыс. личного состава на более чем 3,5 тыс. постов.

Сотрудники подразделений Департамента охраны ежегодно участвуют в раскрытии около 3 тыс. преступлений. Среди них тяжкие, особо тяжкие и имеющие большой общественный резонанс.

Департамент охраны МВД 29 октября будет праздновать 66-летие.-0-