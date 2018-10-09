Депозиты на семейный капитал открыты в Беларуси почти на $590 млн

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 октября этого года открыто почти 59 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $589,18 млн. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на пресс-конференции, приуроченной к Дню матери (14 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем государстве забота о материнстве и детстве - в числе значимых приоритетов. Государственная поддержка семьи выступает одним из ключевых направлений социальной политики и одной из основ демографической безопасности", - отметил Валерий Ковальков. Одной из знаковых мер долгосрочной поддержки многодетных семей с 2015 года стал семейный капитал. Он назначается в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. "На октябрь 2018 года в ОАО "АСБ Беларусбанк" гражданами открыто почти 59 тыс. депозитных счетов "семейный капитал", - сказал замминистра.

Также в связи с рождением и воспитанием детей законодательством предусмотрены 11 видов пособий. Эта разветвленная система постоянно совершенствуется, учитывая нужды социально уязвимых категорий семей, многодетных и прочих. На 1 июля 2018 года почти каждый третий ребенок в стране (всего более 530 тыс. человек) так или иначе получал поддержку в виде пособия.

Малообеспеченным семьям государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. За 6 месяцев 2018 года такую бесплатную помощь на общую сумму свыше Br11,2 млн предоставили почти на 19 тыс. детей.

В соответствии с государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы реализуется ряд мер, направленных на поддержку материнства. На укрепление внутрисемейных отношений, повышение престижа и ценности семьи и семейных отношений, стабилизацию института брака направлены мероприятия Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017-2020 годы. Особое внимание в нем уделяется оказанию всестороннего содействия семьям в укреплении брака, расширении различных форм просвещения родителей по вопросам ответственного родительства, воспитания, культурного развития и сохранения здоровья детей.-0-