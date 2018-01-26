Депутатам отводятся важные функции в исполнении декрета о содействии занятости - Терентьев

26 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Депутатам отводятся важные функции в исполнении декрета о содействии занятости. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, комментируя подписанный документ.

"Депутаты различного уровня хорошо знают ситуацию с занятостью населения на местах, тесно работают непосредственно с людьми, владеют информацией о проблемных точках, поэтому в реализации декрета о содействии занятости им отводятся важные функции", - подчеркнул Владимир Терентьев.

"Свою задачу мы видим в том, чтобы через индивидуальный подход, глубокое изучение каждой жизненной ситуации, помочь найти работу желающему трудоустроиться гражданину, выявить таких людей. А документом для вовлечения экономически активного населения в трудовую деятельность предусмотрены широкие возможности, в том числе и комплекс стимулирующих к легальной занятости мер", - констатировал председатель областного Совета.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-