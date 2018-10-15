Депутаты 16 октября рассмотрят в первом чтении поправки в законы о погранбезопасности

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты 16 октября рассмотрят в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения пограничной безопасности", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении на очередном заседании осенней сессии планируется также рассмотреть поправки в законы о вспомогательных репродуктивных технологиях и о трансплантации органов и тканей человека, во втором - проект закона об особо охраняемых природных территориях.

Всего в перечень вопросов для рассмотрения на заседании Палаты представителей включены десять вопросов. Законодатели намерены рассмотреть ратификацию ряда международных договоров, в том числе между Чехией и Беларусью о пенсионном обеспечении.

Кроме того, на заседании будет обсуждаться проведение парламентских слушаний о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата в Беларуси.-0-