Депутаты приняли к сведению декрет о содействии занятости

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании приняли к сведению декрет №1 о содействии занятости, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ депутатам представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Она также ответила на вопросы парламентариев.

В беседе с журналистами министр подчеркнула, что декрет призван в первую очередь активизировать рынок труда, содействовать трудоустройству всех желающих. Для этого создаются специальные комиссии. Они, как пояснила Ирина Костевич, будут предлагать неработающим услуги по трудоустройству. В состав комиссий включаются депутаты всех уровней, специалисты местных органов власти, а также представители общественных объединений. Минтруда и соцзащиты проводит для них выездные семинары, изучает возникающие перед ними вопросы и предложения по поводу перечня трудных жизненных ситуаций, из-за которых люди испытывают проблемы с трудоустройством. Для комиссий разработают специальные памятки, которые будут совершенствоваться по мере накопления опыта.

Кроме того, сегодня на заседании были приняты в первом чтении поправки в некоторые законы по вопросам правового регулирования жилищных отношений, во втором - законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о защите прав потребителей. Депутаты ратифицировали также ряд международных документов.-0-