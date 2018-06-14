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Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон об авторском праве

Общество 14.06.2018 | 17:31

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли сегодня в первом чтении поправки в закон об авторском праве и смежных правах, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона разработан Советом Республики. Представляя его депутатам, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова отметила, что законопроект расширяет перечень случаев свободного использования охраняемых объектов авторского права и смежных прав в социально значимых сферах.

Так, в законодательство вводится понятие "открытая лицензия", которая представляет собой упрощенный механизм заключения лицензионного договора. Автор таким образом получает возможность делегировать часть своих прав неограниченному числу пользователей для перевода на другой язык, распространения, доведения до всеобщего сведения, а также использования в составном произведении, например, в энциклопедиях.

"Законопроект также предоставляет возможность использования в учебных изданиях малообъемных произведений, а также частей правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном образовательной целью", - сказала Ирина Старовойтова.

В целом предусмотренные законопроектом поправки направлены на более системное регулирование вопросов защиты авторских и смежных прав и решение проблемных вопросов в этой сфере.-0-

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Теги
авторское право, законодательство, Палата представителей
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