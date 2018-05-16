Депутаты рассмотрят 17 мая декрет о содействии занятости

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет от 25 января 2018 года № 1 о содействии занятости будет рассматриваться 17 мая на заседании четвертой сессии Палаты представителей шестого созыва, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Всего в перечень вопросов для рассмотрения на заседании Палаты представителей включены девять законопроектов. "В первом чтении планируется рассмотреть проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правового регулирования жилищных отношений". Во втором - поправки в закон о защите прав потребителей, в Воздушный кодекс", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, планируется ратифицировать ряд международных договоров. В их числе белорусско-грузинское межправительственное соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, протокол о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года. Законодатели намерены также рассмотреть вопрос о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Мозамбиком о сотрудничестве в борьбе с преступностью, меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларусью и Намибии о сотрудничестве в борьбе с преступностью.-0-