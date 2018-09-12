Депутаты внесли новое предложение в ТК в части материальной ответственности работников

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии по труду, занятости и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Виталий Шилов во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА внес новое предложение касательно материальной ответственности работников для рассмотрения в законопроект изменений в Трудовом кодексе.

"Я предлагаю социальным партнерам обсудить такой вариант: почему бы нам не предоставить нанимателю право, с учетом конкретных обстоятельств, при которых предприятию был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его возмещения. То есть дать нанимателю возможность решать самому, хочет он взыскивать с работника сумму ущерба или нет. Может, косвенная вина нанимателя тоже есть", - сказал Виталий Шилов. По действующему законодательству наниматель не имеет права не взыскать сумму ущерба с работника.

Второе предложение депутата, непосредственно связанное с первым, касалось деятельности органов по рассмотрению трудовых споров. "Может, дать возможность комиссии по трудовым спорам (КТС), по своей инициативе либо заявлению сторон, с учетом степени, формы вины, конкретных обстоятельств и материального положения работника уменьшать размеры ущерба, подлежащего возмещению", - пояснил он.

Предложение встретило одобрение со стороны заместителя председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елены Манкевич, которая добавила, что заодно следовало бы усилить позиции КТС.

Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов согласился, что предложение достойно рассмотрения, "но нужно учесть интересы всех сторон: и наемных работников, и собственников".

Также Виталий Шилов отметил, что уже рассмотрена и одобрена норма, которая предусматривает освобождение работника от возмещения штрафов, наложенных из-за него на нанимателя. Введено понятие реального ущерба, который нанесен нанимателю и можно посчитать (раньше был гипотетический ущерб). Эти изменения, отметили участники беседы, стали возможны благодаря выработанной всеми сторонами слаженной позиции, которая была высказана Верховному суду. Только совместными усилиями предложение удалось продвинуть в законопроекте.-0-

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