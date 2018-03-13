Десантники Беларуси и России примут участие в совместном тактическом учении в Ульяновской области

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения сил специальных операций ВС Беларуси примут участие в совместном тактическом учении на территории России, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.

Белорусские десантники 12 марта прибыли на полигон 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады в Ульяновской области. Здесь они примут участие в совместном тактическом учении с подразделениями из состава воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России, проинформировали в Минобороны.

Активная фаза учения пройдет 19-22 марта.-0-