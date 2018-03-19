Десантники Беларуси и России совместно отрабатывают порядок ведения миротворческих операций

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Поливно Ульяновской области (Россия) 19-22 марта проходит активная фаза совместного тактического учения с участием подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Немаловажным моментом является то, что проведение совместных учений позволяет обменяться опытом с российскими коллегами по подготовке и порядку выполнения задач в ходе ведения миротворческих операций", - отметили в военном ведомстве.

В учении от ВС Беларуси принимает участие подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военнослужащие обеих стран отработают совместное выполнение миротворческих задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники. Будет уделено внимание совершенствованию полевой выучки личного состава, а также выработке единых взглядов на методику подготовки и проведения совместных тактических учений.-0-