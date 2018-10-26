26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять иностранных боевиков-террористов пытались пересечь транзитом Беларусь в 2018 году. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления КГБ Денис Садкович сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы выявили 10 иностранных боевиков-террористов, из них два были в межгосрозыске", - проинформировал представитель КГБ. Речь идет в том числе о россиянине, которого объявили в розыск по линии Интерпола правоохранительные органы Австрии.

Денис Садкович отметил, что террористическими организациями Беларусь рассматривается как транзитное государство. В этой связи белорусские правоохранители уделяют большое внимание профилактике транзита иностранных боевиков-террористов через Беларусь.-0-