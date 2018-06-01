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Десятки мероприятий пройдут в Международный день защиты детей по всей Беларуси

Общество 01.06.2018 | 07:32
Фото из архива
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки мероприятий пройдут в Международный день защиты детей 1 июня по всей Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Наибольшее число активностей предлагают столичные площадки. В каждом районе столицы пройдут культурно-массовые мероприятия со множеством интерактива и угощениями.

В Ботаническом саду будет организован праздник "Подарим радость детям!". Гостей ждут анимационные шоу-программы, веселые клоуны и настоящие фокусники, ростовые куклы, выступления детских коллективов, танцевальный флешмоб, научные шоу, показы мод, игровые, спортивные, творческие и фотозоны, пикник и дегустация продукции, розыгрыши призов.

В парке имени М.Горького состоится праздник "Краски детства": будут работать различные интерактивные площадки. Ребята смогут не только поучаствовать в конкурсах, но и попробовать себя в роли актеров в спектакле "Сладкая сказка".

Городской праздник для детей с особенностями психофизического развития организуют на базе ГЦОР по гребным видам спорта.

Мероприятие "Счастливое детство" в Центре дополнительного образования детей и молодежи Минска "Виктория" предложит участникам активные зоны, конкурсы, фуд-корт, бесплатный лазертаг и страйкбол. Будет работать скалодром, все желающие смогут пострелять в тире из лука или арбалета.

Бесплатное мероприятие для детей "Все будет карамельно" пройдет в детском развлекательном комплексе "Карамелька": маленьких посетителей и их родителей будет развлекать профессиональная команда аниматоров, ведущий, ди-джей и многие другие. На протяжении мероприятия каждый желающий может оставить отпечаток своей ладони на специальном стенде. В зоне празднования будут установлены урны благотворительного фонда UNIHELP для сбора пожертвований на лечение детей.

Ресторан-бистро "Лидо" подарит встречу с озорными миньонами, тематические мастер-классы и развлечения от аниматоров, конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей и аквагрим.

Столичный зоопарк 1 июня приглашает маленьких и взрослых на День мороженого. Помимо игровой программы "Мастер Шеф" и научного шоу "Крио-мороженое", планируются кормления белым лакомством местных обитателей: медведя Тристана, носухи Мэнни, семьи полосатых мангустов, львинохвостых макак и пары полосатых гиен. Будет действовать акция "1+1": возможность попасть на территорию по одному билету на двоих. Контактный зоопарк ZOOtitan в ТРЦ "Титан" также объявляет акцию: посетители до 12 лет смогут бесплатно получить познания о животном мире и познакомиться с представителями почти 20 видов фауны: камерунскими козами, хорьками, овцами, лисицами, кроликами, носухой и енотом-полоскуном, взять на руки морских свинок, африканских ежей-альбиносов или шиншиллу, полюбоваться волнистыми попугаями, китайскими шелковыми курочками, фазанами и роскошным павлином.

Креативное агентство "Молоко" реализует социальный проект с Белорусским детским хосписом: в честь Дня молока и Международного дня защиты детей запускает в instagram челлендж-эстафету #milkdaychallenge. Каждый участник должен снять видео, где он призывает трех своих друзей продолжить эстафету и выпить стакан молока - сидя, стоя, через трубочку, прямо из бутылки, с блюдечка или еще как-нибудь, а затем предложить перечислить любую сумму в Белорусский детский хоспис.

Регионы также позаботились о детях, составив калейдоскоп событий.

В Витебске МЧС совместно с "Радио-Витебск" устроит на площади Победы для детей и их родителей веселые приключения и забавы с парадом колясок и забегами в ползунках, выступлением детских творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, выставкой роботов и семейной эстафетой. Сценарий праздника стилизован под радиопрограмму "Время безопасности", будет работать интерактивная площадка МЧС "Не оставляйте детей одних!". В Новополоцке планируется большой праздник детского творчества "Радуга" - зрелищное вокально-хореографическое представление с элементами светового шоу, в котором принимают участие свыше 100 юных новополочан от 3 до 16 лет.

Спасатели Гомеля предложат праздник безопасности во всех районах города. В программе тематические конкурсы, обучение правилам поведения дома и на улице, демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования. А кульминацией мероприятий станет парад самокатов и колясок в тематике МЧС. Кроме того, в агрогородке Красный берег Жлобинского района пройдет митинг-реквием на мемориале детям - жертвам войны.

В Бресте почти все сценические площадки будут заполнены творческими коллективами, а в парке культуры и отдыха на большинстве аттракционов для детей предусмотрена скидка до 50%.

В Гродно, где в эти дни проходит Фестиваль национальных культур, и без того немало площадок для детского досуга. Тематический праздник для малышей организует Гродненский театр кукол на площадке у кафе "Шекспир". Любой желающий, придя сюда, попадет в морское путешествие с Джеком Воробьем, где будет место и детской дискотеке, и конкурсам с загадками, и прочему веселью в стиле ярмарочных представлений. Затем в театре кукол состоится спектакль для детей от 4 лет "Медовая сказка" - недавняя премьера "пособия для детей по воспитанию родителей".-0-

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Теги
Беларусь, дети, праздник
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1 июня - Международный день защиты детей На 1 января 2018 года в Беларуси проживали 1865 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года численность детей увеличилась на 107 тыс. (на 6,1%).
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