Дети из Китая прибыли в Беларусь для прохождения медреабилитации

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа детей из Китая прибыла в Беларусь для прохождения курса медреабилитации, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с детьми прилетели их родители, а также медицинский работник, который будет контролировать процесс лечения.

Как сообщил начальник отдела внешних связей Минздрава Анатолий Грушковский, курс реабилитации в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации продлится 20 дней. Специалисты разработают каждому ребенку индивидуальную программу в зависимости от состояния здоровья. Кроме того, детей и их родителей ожидает интересная культурная программа, знакомство с ровесниками из Беларуси. Всего ожидается приезд трех групп.

"Мы тщательно готовились к этому визиту. Постараемся сделать так, чтобы он был результативен для здоровья детей, а также оставил самые яркие впечатления и воспоминания от пребывания на белорусской земле", - сказал начальник отдела.

В составе делегации также прибыли специалисты из департамента здравоохранения Китая, они посетят РНПЦ Беларуси, которые также готовы принять китайских детей.

Маленькие пациенты прилетели в Беларусь по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Это свидетельствует о внимании и уважении главы белорусского государства к Китаю и китайскому народу, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.-0-