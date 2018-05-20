20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская игровая зона открылась в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту открылась детская игровая зона "Лабиринт", которая расположена напротив входа в здание аэровокзала, сектор 3-4 около фонтанов. Теперь каждый юный пассажир и маленький гость минского аэропорта сможет весело провести время на свежем воздухе", - пояснили в пресс-службе.

Игровой комплекс предназначен для детей в возрасте от 3 до 12 лет. "Лабиринт" работает с 8.40 до 21.10, в течение дня предусмотрено два перерыва (с 12.00 до 13.00, с 18.00 до 18.30). Вход свободный.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-