Детская смертность на дорогах в Беларуси за 10 лет сократилась в три раза

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших на дорогах детей за 10 лет уменьшилось в 3 раза. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Банадык поблагодарила все учреждения образования за сотрудничество с правоохранителями. "Раньше у нас не было такого взаимопонимания. Особенно этот момент был упущен в 90-е годы. Мы пожинаем плоды - поколение тех лет сейчас уже взрослые участники дорожного движения. И можно заметить, что культура вождения страдает, - поделилась мнением старший инспектор по особым поручениям УГАИ. - Активное взаимодействие у нас началось в 2006-2007 годах. Если говорить об эффекте, то тогда на дорогах страны погибало в среднем 65 детей. Для сравнения: в 2017 году погиб 21 ребенок. То есть смертность уменьшилась в три раза. При этом количество подобных ДТП сократилось в два раза".

За 8 месяцев этого года в Беларуси произошло 248 аварий с участием несовершеннолетних. В них 17 детей погибли: 13 пассажиров, 2 водителя, 1 пешеход и 1 велосипедист. Также 263 получили травмы. Большинство ДТП случилось по вине взрослых - 72%.-0-