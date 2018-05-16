Детские летние лагеря на 70% выполнили предписания санслужб

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детские летние лагеря выполнили предписания в области гигиены и эпидемиологии на 70%, сообщила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, если говорить о готовности, то в среднем предписания выполнены на 70%, в Минске и Гродненской области большая готовность: 80% предписаний выполнены", - сказала Алла Малахова.

По словам заведующей отделением, лагеря открываются только после того, как комиссия исполкома подпишет акт приемки. Примерно до 25 мая оздоровительные лагеря должны быть приняты. Сроки могут быть смещены в тех лагерях, где первая смена открывается позже. Как правило, в Гомельской, Витебской областях лагеря начинают принимать детей в десятых числах июня.

Работа по подготовке оздоровительных лагерей к летнему периоду начинается по окончании предыдущей кампании. "То есть подготовка к следующему сезону начинается с выдачи предписаний: что предприятия или субъекты хозяйствования должны выполнить в оздоровительных стационарных лагерях. Где-то с марта стартует работа по контролю за выполнением предписаний", - добавила заведующая отделением. По ее словам, сегодня удалось достичь значительных успехов в укреплении материально-технической базы. В частности, несколько лет назад очень жестко стоял вопрос обеспечения централизованным отоплением, горячей водой оздоровительных лагерей. Сегодня вопрос с горячей водой решен практически во всех из них. Осталось всего пять стационарных лагерей без централизованного отопления, здесь пользуются переносными масляными радиаторами.

При оценке готовности того или иного учреждения к приему детей в том числе обращают внимание и на медицинские блоки, наличие необходимого перечня медизделий и лекарственных средств, добавила главный педиатр отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи Минздрава Валентина Волчок.

Она подчеркнула, что летние лагеря - это не лечебные учреждения, поэтому туда отбираются или здоровые дети, или практически здоровые. Здесь могут оздоравливаться дети с особенностями, но которые не нуждаются в постоянном лечении и наблюдении, постороннем уходе. Если дети заболевают в лагере, их или госпитализируют, или, по согласованию с родителями, отправляют домой. Например, в тех случаях, когда у ребенка летом без видимой причины поднялась температура, до установления диагноза его могут поместить в изолятор под наблюдение медицинского работника. Вопрос о его дальнейшем лечении решается уже вне стен лагеря.-0-