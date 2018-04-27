Детские пособия повышаются в Беларуси с 1 мая

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 мая увеличиваются размеры пособий на детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения в ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года повышается до Br206,58. В связи с изменением с 1 мая размеров бюджета прожиточного минимума увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br2 065,8 (10 БПМ), при рождении второго и последующих детей - Br2 892,12 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, - Br206,58 (100% БПМ). Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит Br103,29 (50% БПМ).

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, равняется: на ребенка-инвалида старше 3 лет - Br144,61 (70% БПМ), на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), - Br103,29 (50% БПМ). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - Br206,58 (100% БПМ), с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - Br247,90 (120% БПМ). Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, - Br144,61 (70% БПМ).-0-